«الزراعة» تشدد على سرعة غرس القصب خلال شهر مارس الجاري

كشف معهد المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزاعية عن التوصيات الزراعية لمحصول قصب السكر خلال شهر مارس الحالي والتي يبدأ فيها موسم الزراعة للمحصول الجديد، مشددا على ضرورة الزراعة للموسم الجديد قبل اشتداد درجة الحرارة.

أكد المعهد التابع لوزارة الزراعة أنه يمكن زراعة محصول قصب السكر خلال هذه الأوقات في محافظة أسوان وقنا والأقصر، كذلك يجب الاستعداد لزرعة قصب السكر خلال النصف الثاني من مارس الحالي في مركز أبو قرقاص في محافظة المنيا ويفضل الانتهاء من الزراعة خلال مارس حتى لا يؤثر التأخير في الزراعة على تراجع إنتاجية المحصول بالنسبة للصنف الجديد جيزة 3، جيزة 4.

أوضح المعهد أنه يجب كسر وتوريد المساحات المصابة بالصقيع والخلف والمسنة والراقده قبل الانتهاء من الشهر الحالي وقبل دخول فصل الصيف، وحتى لا يؤثر ذلك على جودة توريدات المحصول.

البدء في إعداد الأرض للزراعة بآلات حرث حديثة من شركات الميكنة الزراعية

أشار المعهد إلى أهمية البدء في أعداد الأرض للزراعة بآلات حرث حديثة من شركات الميكنة الزراعية وري المساحات المغروسة بعد 3-4 أسابيع من تاريخ الزراعة، كما يمكن الري على الحامي بعد أسبوع أو عشرة أيام من رية المحاياة، للمساعدة في سرعة الإنبات.

أكد المعهد إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى للقصب الغرس الربيعي كذلك إضافة 100كجم سلفات بوتاسيوم، ثم فطام المساحات المقرر كسرها في المرحلة الرابعة من خطة الكسر والتوريد حسب تعليمات المصانع المتعاقد عليه.

ضرورة فحص وتمشيط الحقول للتعرف على الآفات

شدد المعهد على ضرورة فحص وتمشيط الحقول للتعرف على الآفات وخاصة آفة الحشرة القشرية، مع إضافة السولار بمعدل 30 لتر للفدان مع مياه الري في المناطق التي سبق إصابتها بالحشرة القشرية أو الجعال وذلك لريتين متتاليتين.