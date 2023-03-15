نواب أمريكيون يطالبون بايدن بإمداد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»

دعا 5 أعضاء في الكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز «إف-16»، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء.

نقل مقاتلات «إف-16» أمرا ضروريا لمساعدة أوكرانيا

من جهتها، ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أنّ 5 أعضاء من الكونجرس الأمريكي كتبوا رسالة إلى الرئيس بايدن، يطالبون فيها بتسليم مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا، ونقلت الصحيفة عن المشرعين قولهم إنّ نقل مثل هذه الطائرات أمرا ضروريا لمساعدة أوكرانيا في حماية مجالها الجوي، خاصة في ضوء تجدد الهجمات الصاروخية لروسيا.

بايدن ينفي إرسال مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا

وأضافت الصحيفة أنّ الرسالة موقعة من قبل خمسة من أصل 435 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، يمثلون كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنّ بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات «إف-16» إلى الجيش الأوكراني، في الوقت نفسه الذي قال فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنّ الولايات المتحدة لن ترسل طائرات مقاتلة من طراز«إف-16» إلى أوكرانيا.

كما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنّ بلاده لا تستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ باريس تدرس طلب كييف تدريب الطيارين الأوكرانيين.