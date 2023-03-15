أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 161 ألفا و520 جنديا منذ بدء الأزمة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 161 ألفا و520 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و492 دبابة و6 آلاف و799 من المركبات المدرعة و2528 من النظم المدفعية و502 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و262 من أنظمة الدفاع الجوي و304 من الطائرات المقاتلة و289 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و377 من المركبات وخزانات وقود و2132 طائرات بدون طيار".

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.