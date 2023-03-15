مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بسبب «تروسيكل مسروق» بقنا

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، بطلق ناري، إثر مشاجرة بين طرفين في قرية سمهود، مركز أبوتشت بقنا، بسبب تروسيكل مسروق.

بلاغ بمقتل شاب في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من النجدة بمقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري، داخل قرية سمهود، في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع عزت على، 28 عامًا، بطلق ناري، وإصابة بكري عبده، بطلق خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة على تروسيكل مسروق، في قرية سمهود مركز أبوتشت.

فرض كردون أمني على موقع الجريمة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة، وفرضت كردونا أمنيا، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت من المباحث ضبط المتسببين فيها.