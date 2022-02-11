إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قنا.. وحدة إسعاف ومركز طبي ومدارس

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرا بالريف المصري، حيث جاء حاملًا معه البسمة والأمل، لتوفير حياة كريمة لهم، حيث ظل الريف مهمشًا على مدار سنوات طوال، إذ تستهدف المبادرة الرئاسية، توصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات الصرف الصحي، توصيل المياه للبيوت بالمناطق النائية، وإنشاء شبكات المحمول، وإنشاء مجمعات حكومية وخدمية، مراكز شباب، مدارس، ومساجد، إضافة إلى القوافل الطبية العلاجية التي تطلقها المبادرة بشكل مستمر، بالقرى المدرجة ضمن «حياة كريمة»، وغيرها من خدمات أخرى.

تدعم المبادرة الرئاسية القرى والنجوع والكفور المدرجة ضمنها، حيث تواصل جهودها في المحافظات لتحقيق المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس لتطوير الريف المصري، في عدة مجالات، من خلال إقامة مشروعات «غير مسبوقة»، تنوعت بين البنية التحتية، مشروعات الخدمات، دعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرا، التدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون بقرى المبادرة، بشكل مستدام.

نسب إنجاز مشروعات وأعمال حياة كريمة في محافظة قنا

كشفت مبادرة حياة كريمة عن نسب إنجازها في المشروعات القائمة بمحافظة قنا، مركز قوص وأبو تشت ودشنا، والتي يجرى تنفيذ عدد من المشروعات، والتي جاءت على النحو التالي:

- أعمال محطة الصرف الصحي بقرية الحراجية، نسبة التنفيذ 70%.

- أعمال الصرف الصحي بقرية قصير بخانس.

- أعمال إنشاء الدور الثاني لمركز شباب الصبريات.

- إنشاء وحدة التأمين الصحي الشامل بقرية الصبريات.

- أعمال التشطيب للمجمع الزراعي بقرية الصبريات.

- إنشاء محطة الصرف الصحي الرئيسية بقرية الصبريات.

- أعمال التبطين النهائية لترعة سيالة العقبية بفاو قبلي ووصول نسبة التنفيذ إلى 1300 متر من واقع 1500 متر طول الترعة بفاو قبلي.

- الانتهاء من حوالي 80% من إنشاء وحدة إسعاف قرية الخوالد على الخط السريع مصر أسوان.

- الانتهاء من حوالي 70% من أعمال إنشاء مركز شباب قرية الخوالد والملعب القانوني.

- إنشاء مجمع خدمات حجازه الزراعي بمنطقة عمارات حجازه السكنية.

- مدرسة النصر الابتدائية ومدرسة النصر الاعدادية بقرية جزيرة مطيرة.

- إنشاء المركز الطبي بقرية جراجوس.

وتواصل المبادرة كافة أعمالها بباقي المحافظات بالتوازي، حيث تتضمن حياة كريمة أكثر من مبادرة من مبادرة «سكن كريم»، والتي تعتزم بناء وتطوير 123 ألف وحدة في المرحلة المقبلة.