إقامة 15 نقطة إسعاف ضمن مبادرة «حياة كريمة» في قنا

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بنقطة إسعاف بخانس التابعة لمركز أبوتشت، تمهيدا لتسليمها إلى فرع هيئة الإسعاف بقنا وبدء التشغيل التجريبى لها.

انتهاء تشطيبات نقطة الإسعاف

وقال محافظ قنا أن نقطة الإسعاف مقامة على مساحة 262م، وتم الإنتهاء من إنشائها وتشطيبها بالكامل بنسبة 100٪؜ ، بتكلفة مالية بلغت 3 ملايين و338 ألف جنيه، حيث يضم المبنى جراج يستوعب سيارتىّ إسعاف ، ومبنى إدارى يضم غرفة IT ، وصيدلية ، وإستراحة أطباء، لافتا إلى أن نقطة الإسعاف سوف الطريق الزراعى، وأهالى قرية بخانس البالغ عددهم حوالى 80 ألف مواطن للتعامل الفوري والسريع مع أى حدث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لإستكمال العلاج موجها مسئولى فرع هيئة الإسعاف بسرعة استلام المبنى وبدء التشغيل التجريبى به .

إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المبادرة الرئاسية

وأضاف «الداودى» أنه يجرى إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، منها 15 نقطة إسعاف إنشاء جديد، و 8 نقاط إسعاف تطوير شامل ، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 15 نقطة إسعاف حتى الآن وجارى تسليمهم لفرع هيئة الإسعاف بقنا.

وأكد المحافظ أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله ، مؤكدا أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لإستكمال العلاج .

ورافق محافظ قنا خلال تفقد نقطة الاسعاف، حازم عمر نائب المحافظ ، و العميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، والعقيد حسام سعد نائب المستشار العسكرى للمحافظة ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، والمهندس صالح محمد مدير مديرية الطرق ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والمهندس محمد على مدير الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس مجدى أيوب مدير عام رى غرب قنا ، و الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت .