العثور على جثة شاب في شقته بالمقطم.. والنيابة تتحفظ على وجبة من مطعم شهير

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته في المقطم، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما قررت النيابة العامة سحب عينات من جثة المتوفي وإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لتحليلها، وطلبت التحفظ على وجبة طعام جاهزة تم العثور عليها بجوار جثة المتوفي وإرسالها للمعمل الكيماوي لتحليها، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها واستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «ع.م»، 39 عامًا، وبالمعاينة تبين أن الجثة مسجاة على السرير في غرفة نومه، كما تبين العثور على وجبه طعام جاهز لأحد المطاعم الشهيرة.

التحريات: المتوفي يقيم بمفرده

وكشفت التحريات أن الشاب غير متزوج ويقيم بمفرده في الشقة، وأضافت التحريات بأن جميع منافذ الشقة سليمة بالإضافة إلى عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.