التصريح بدفن جثة شخص سقط من الطابق الثالث في بنها

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من الدور الثالث بمسكنه في قرية «جزيرة بلي» بدائرة المركز، حيث نُقلت الجثة للمستشفى، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب أهل المتوفى.

مصرع شخص سقط من علو ببنها

كان شخص في العقد الخامس من العمر لقي مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الثالث بمسكنه بقرية «جزيرة بلي» بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، حيث شيع أهالي القرية جزيرة بلي أمس جثمانه لمثواه الأخير بمقابر أسرته وسط حالة من الحزن بين الأهالى وأسرته وأصدقائه

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بسقوط أحد الأشخاص من أعلى سطح مسكنه بقرية جزيرة بلي التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.