السيسي: نتعاون مع شركات عالمية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تتعاون مع كبرى شركات الصناعة العالمية، لتنفيذ المشروعات وإنجازها في أسرع وقت ممكن، موضحا أنّ تكلفة مشروع الأسمدة الأزوتية يصل إلى 800 مليون دولار دون ثمن الأرض، فضلا عن أنّ إنشاء المصانع يحتاج إلى وقت.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة في العين السخنة، أنّ محاور التوسع الجديدة بلغت 3.5 مليون فدان، وتساوى ثلث الأراضي الزراعية الموجودة في مصر من قبل، مؤكدا أنّ طلبات المشروعات الزراعية من المياه والأسمدة ضخمة للغاية، ويجب أن ننتبه إلى أنّ التوسع الأفقي في الزراعة يسبقه اهتماما بالمياه المستخدمة.

وتابع الرئيس، أنّ المشروعات الزراعية القومية تقوم على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، كما أنّ افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية السابق جاء بعد عمل لمدة 3 سنوات، مضيفا: «كنا بحتاجة إلى وقت، والآن لدينا غاز يساعدنا على تصنيع أسمدة أزوتية، ولولا وجود الغاز ما افتتحنا مصنعا للأسمدة الأزوتية، فالأفضل أن يدخل الغاز الطبيعي في صناعة، ويتم بيعه كقيمة مضافة أخرى».

وأكد السيسي، أنّ الدولة المصرية كان لديها أولويات سابقة، مثل توفير الكهرباء اللازمة والغاز، مضيفا: «نسابق الزمن عشان ندخل المشروعات الخدمية».