«التموين النموذجي ببورسعيد» أفضل مكتب في مسابقة التميز الحكومي

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى أماني مسعد صقر شاهين، مدير مركز التموين النموذجي المطور ببورسعيد، وجميع العاملين بالمركز، لحصولهم علي المركز الأول على مستوي الجمهورية، في مسابقة التميز الحكومي، كأفضل مكتب تموين على مستوي الجمهورية، وذلك للعام الثاني في تاريخه.

تفاصيل مسابقة التميز الحكومي

ونظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المسابقة بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة، وبمشاركة وفد وزاري إماراتي.

وأعرب «الغضبان» عن سعادته وفخره بحصول مركز التموين النموذجي المطور ببورسعيد، على المركز الأول في التميز الحكومي، نتيجه للجهد الفعال والأداء المتميز الذي نتج عن عمل جماعي، وتضافر الجهود كافة، مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح

المسابقة تقدم نماذج ناجحة

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي، تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع، وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها في المجتمع المصري، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030» للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.