السيسي: سعر الأراضي الزراعية مرتفع للغاية.. ويجب الاستفادة منها بدلا من تبويرها 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الأراضي الزراعية سعرها مرتفع للغاية، ولا بد من الاستفادة منها بدلا من التعدي عليها وتبويرها، لافتا إلى أنّ العالم يعاني من مشكلات كبيرة في الإنتاج الزراعي، في ظل تزايد الطلب على السلع الغذائية بسبب النمو السكاني.

مصنع الأسمدة الأزوتية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصانع الأسمدة الأزوتية التابعة لشركة النصر للصناعات الوسيطة في العين السخنة، أنّ مصنع الأسمدة الأزوتية يغطي احتياجات الأراضي الزراعية، ومن المقرر أن تدخل مساحة 3.5 مليون فدان في منتصف العام المقبل أو نهايته إلى الخدمة.

وتابع الرئيس، أنّ الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق المطلوب في مدة زمنية محددة، وأقول للمصريين إنّني صادق وأمين معكم في كلمة أقولها.