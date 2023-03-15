نصائح مهمة من وزارة الصحة لمرضى الكبد قبل صيام شهر رمضان

وجّهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات والنصائح لمرضى الكبد قبل شهر رمضان، لضمان صيام صحي وآمن، في إطار خطة الوزارة لرفع التوعية المجتمعية تجاه الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها وتغيير المفهوم الثقافي الصحي لدي المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 وفقا لرؤية القيادة السياسية.

نصائح لمرضي الكبد قبل شهر رمضان

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان: «يمكن لمرضى الكبد الصوم في رمضان، لكن في الحالات التي تشهد استقرارا دون حدوث مضاعفات، وعلى مرضي الكبد قبل اتخاذ قرار الصيام، العودة إلى الطبيب المشرف على الحالة لأنه الوحيد الذي يعرف المضاعفات والحالات وأنواعها وما ينفع الصائم لضمان عدم تعرضه لمضاعفات».

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه على مرضى الكبد في حالة الصيام الالتزام بالممارسات الغذائية الصحيحة، واتباع نظام غذائي سليم، وعليهم الإفطار بمشروب خفيف ثم الاستراحة وبعد ذلك تناول الإفطار والذي يجب أن يتكون من الكربوهيدرات والفاكهة والبروتين وتقليل الدهون وكميات وفيرة من السوائل لمنع الشعور بالجفاف.

تعليمات هامة لمرضى الكبد قبل شهر رمضان

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «على مرضى الكبد في رمضان الابتعاد عن الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، والاهتمام بالفواكه والخضروات واللحوم والفاصوليا والحليب، والأطعمة الغنية بالألياف كالخبز والأرز».

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالسير بشكل يومي لمدة نصف ساعة، لافتة الى أنه أمر مهم ويمنع تكون الجلطات، وينشط الذاكرة، كما أنه مهم للغاية للرئة والكبد، وجميع أعضاء الجسم، إلى جانب تقوية المناعة، والمساعدة على الهضم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مبادرة الرئيس الخاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة، والتي تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا بكافة الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وتعمل على الكشف والعلاج بشكل مجاني.