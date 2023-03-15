«الصحة» تحذر مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية: الخروج للضرورة القصوى

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضي الحساسية، تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، ونصحت الوزارة، مرضي حساسية الصدر ومن يعانون من مشاكل في الشعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرة إلى أنه حال الخروج يجب ارتداء الملابس الثقيلة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في بيان، أنه يجب على مرضي الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها، وفقا لتوجيهات وتعليمات الطبيب المشرف على الحالة، وفي حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية لابد من استشارة الطبيب أو التوجه الى أقرب مستشفى، مشيرة إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات تزامنا مع فترة التقلبات الجوية.

أعراض حساسية الصدر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض حساسية الصدر، لافتة الى أنها تتضمن: «ألم في الصدر - ضيق في التنفس - التعب - صعوبة في الكلام - قلق وتوتر».

أنواع حساسية الصدر

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حساسية الصدر عبارة عن التهاب في ممرات الهواء، تحدث عند تعرض الجهاز المناعي إلى عامل مثير كالعدوي الفيروسية، لافتة إلى أن حساسية الصدر منها البسيطة وحساسية الصدر الخفيفة، ومنها حساسية الصدر الحادة والمستمرة.

وأضافت الوزارة، أن أنواع حساسية الصدر يتوقف عليها طرق العلاج والوقاية، مشيرة الى أن حساسية الصدر الخفيفة تظهر أعراضها أقل من مرتين في الأسبوع، ولكن المتوسطة أكثر من مرتين في الأسبوع وليس بشكل يومي، ولكن حساسية الصدر الحادة، فأعراضها تظل مستمرة بشكل يومي خلال الصباح والمساء.