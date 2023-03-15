السيسي: الدولة تسعى لتقليل فجوة الغذاء.. والنمو السكاني هو التحدي الأكبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ «الدولة تبذل مجهودات كبيرة للغاية من أجل تقليل فجوة الغذاء، ولكن يظل النمو السكاني تحدي كبير»، متابعا «وجدت متطوعون ينشرون عبر يوتيوب مراحل من المشروعات».

ووجه «السيسي» خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، سؤالا إلى اللواء الدكتور إيهاب عبدالسميع حسن، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، «كمية المياه المستخدمة هنا كبيرة، من أين يتم ضخها؟».

وردّ رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة: «يتم ضخ المياه من محطات تحلية معمولة خاصة بالمجمع، طاقة محطة التحلية للمرحلة الأولى كانت 32 ألف متر مكعب يوم، ومن ثم تمّ إضافة 16 ألف متر مكعب/ يوم، ليصل بإجمالي 48 ألف متر مكعب/ يوم للمجمعين مع بعض».

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة: «50 ألف متر مياه يوميًا يتم نقلها من البحر الأحمر عبر مواسير تمّ مدها من المحطة حتى هنا، ثم تمّ إجراء إعادة تدوير للمياه والصرف الصناعي حتى لا يكون مضر للبيئة ويمكن استخدامه مرة أخرى».

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إلى أنَّ «المشروعات تتم وفقًا للاشتراطات البيئية المعمول بها، كحكومة اتفقنا على إعلان أسعار ضمان للقمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والأرز وقصب السكر والبنجر»، موضحًا: «أسعار الضمان معناها أن ده الحد الأدنى اللي هندفعه، لكن لو السعر العالمي ارتفع هندفع أكتر وهنشتري بسعر وقت الحصاد».

بدورها، أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: «أعددنا دراسة لتقييم الأثر البيئي مع الشركة، وتمّ إعطاء الموافقة البيئية للتوسعات، وعملنا على ترشيد استخدام الطاقة عن طريق تقليل استهلاك الحرارة، ويتمّ ترشيد استهلاك المياه وضمان معالجتها من خلال إعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة».

وتابعت وزيرة البيئة: «الدخان الذي ظهر في الفيلم التسجيلي الذي تمّ عرضه ليس مخالف للمعايير البيئية، بل إنها عملية تنفيذ للمشروعات بجانب الرصد الذاتي، ومن ثم توصيل ذلك على الشبكة القومية للجزء الصناعي بجهاز شئون البيئة».