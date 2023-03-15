السيسي: الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات «الدلتا الجديدة»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعي الدولة المصرية لإضافة 3.5 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، موضحًا: «هل مصر خلال 30 سنة أو 40 سنة فاتت أعدت برنامجًا لـ3.5 ملايين فدان؟ هناك فرق بين التغطية الإعلامية المناسبة والتغطية عبر الزيارات الميدانية للشباب والشابات في مواقع المشروعات الزراعية»، لافتًا إلى أنَّ الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «لإنشاء مشروع الدلتا الجديدة ووسط سيناء نتحدث عن تجميع مياه صرف زراعي في وسط سيناء ببحيرة المنزلة، ومحطة المحسمة كانت تشهد إلقاء المياه في بحيرة التمساح، تم إنشاء سحّارات ووصلت المياه شرق القناة في سيناء ومحطة بحر البقر والمحسمة بطاقة 6.5 ملايين متر في اليوم، حتى يتمّ استخدام هذه المياه بمحطات رفع وخطوط مياه أخرى إلى الأراضي التي يمكن زراعتها».

وتابع: «هذا لا يعد تكلفة اقتصادية، نحن نرحب بالمطورين، هذا عملنا كدولة، والأرض الزراعية أصبحت موجودة، والمزارعين إن أرادوا التعاقد على الأراضي لا توجد إذن لدينا أي مشكلة، نتحدث عن زراعة ونظم ري حديثة».

وأكّد رئيس الجمهورية أنَّ الدولة المصرية تعمل على الاستخدام الاقتصادي والبيئي للسماد، فعندما يتمّ الاستخدام بالكميات والأصناف المناسبة فإن هذا الأمر سيكون موفر اقتصاديًا وبيئيًا، وفي الدلتا الجديدة يتمّ جمع مياه الصرف الزراعي ويتمّ معالجتها ثلاثيًا، وهذا الأمر يحتاج إلى الاتفاق على تغطيته إعلاميًا بشكل جيد.

وواصل: «بالنسبة لمشروع الدلتا الجديدة، هناك محطات رفع تمّ تدشينها، كل عمل هندسي واحد في محطة من محطات الرفع يعمل من أجل نقل مياه قدرها 7.5 ملايين متر في اليوم، نتحدث عن محطات رفع عملاقة، إذ يتمّ تدشين بنية أساسية بجوارها وذلك للطاقة التي ستتولى تشغيلها، وهي طاقة الكهرباء».