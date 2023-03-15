السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «أرض الخير» خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا قصيرًا بعنوان «أرض الخير»، خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، إذ تناول استراتيجية مصر لتعزيز وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، في الوقت الذي تعاني فيه دول كبرى من نقص كبير في السلع الأساسية والاستراتيجية نتيجة الأزمة العالمية.

وجاء في الفيلم التسجيلي، أنَّ مصر غنية بأيادي ولادها، الأيادي التي تزرع وتبني وتساند على مدار السنين، وبخطوات ثابتة تمكنت مصر من إلغاء كلمة «مستحيل»، إذ أنَّ التاريخ شاهد على أن أرض مصر هي «أرض الخير».