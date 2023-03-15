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بولندا تستقبل 19 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

كتب:

أ ش أ
11:36 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
لاجئون أوكران على حدود بولندا

لاجئون أوكران على حدود بولندا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إليها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أكثر من 10.4 مليون لاجئ، في أعقاب وصول نحو 18 ألفا و700 وافد أوكراني إلى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوكالة - حسب ما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنّ نحو 19 ألفا غادروا بولندا أمس، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرا إلى وصول عدد العائدين إلى أكثر من 8.5 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدّم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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بقلم أ ش أ