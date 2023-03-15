حالة الطقس غدا.. عودة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، عودة نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، بمحافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدًا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون مائلاً للدفء خلال ساعات النهار بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويسود طقس بارد مع بداية فترات الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة بين 10 و12 درجة، حيث تتراوح الصغرى بين 12 و13 درجة، وتسود أجواء باردة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

أمطار على السواحل

وأشارت «الأرصاد» إلى استمرار سقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ولن تكون مؤثرة على الحياة اليومية.

درجات الحرارة غدًا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 25 - 11

- كفر الشيخ 23 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11