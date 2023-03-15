«الأرصاد»: بدء تحسن الطقس اليوم بعد انخفاض الحرارة وحالة من عدم الاستقرار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليومَ تحسنًا في الأحوال الجوية مقارنًة بالأيام الماضية، حيث شهدت بالأمس، ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقطت الأمطار متفاوتة الشدة، وأدت إلى السيول في سيناء ومحافظة البحر الأحمر مع انخفاض درجات الحرارة، وستنحسر الأمطار بالسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري وهي فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، وهذا التحسن سيستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

تحسن في الأحوال الجوية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «نتوقع تحسنا في الأحوال الجوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 21 درجة مئوية نهارا، وهناك منخفض جوي يؤثر علينا في طبقات الجو العليا ويعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويحجب جزء من أشعة الشمس في النهار، وسنشعر بالأجواءِ المائلة للدفء نهارا على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء وأجواء دافئة تماما على جنوب الصعيد».

انخفاض في درجات الحرارة نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «كل المحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة نهارا، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، خاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والصغرى في فترة الليل ستكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية وأجواء باردة على أغلب الأنحاء في فترة الليل».