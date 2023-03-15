لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تقر قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اليوم

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بعد قليل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين.

حزمة الحماية الاجتماعية

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارًا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3 آلاف و500 جنيه، و5 آلاف جنيه للدرجة الخامسة.

فئات تشهد حزمة زيادة

كما تمّ رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%. كما تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون بشان إقرار حزمة زيادات للأطباء والتمريض والمعلمين بالتعليم الأساسي والجامعي والعاملين بالأزهر والمراكز البحثية والجامعات، بتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب وأحكام قانون التعليم وأحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر.

وتقدر حزمة الإجراءات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بنحو 150 مليار جنيه سنويًا.