تحرك من «النواب» لتعجيل موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين.. اعرف التفاصيل

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا، غدا، لمناقشة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، اعتبارا من أول أبريل 2023.

العلاوة الدورية

قال النائب عادل عبدالفضيل عباد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع قانون بشان إقرار حزمة زيادات للأطباء والتمريض والمعلمين بالتعليم الأساسي والجامعى والعاملين بالأزهر والمراكز البحثية والجامعات، بتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب وأحكام قانون التعليم وأحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر.

مجلس الوزراء

كان مجلس الوزراء وافق على مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال رئيس الوزراء إنه بناءً على قرارات رئيس الجمهورية، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل جميع القوانين التى سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما رُفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%.