مدير مجمع الأسمدة الأزوتية: المرحلة الثانية من المصنع هدفها تعظيم القيمة المضافة للغاز

قال الكيميائي أحمد فاروق محمد، مدير مجمع الأسمدة الأزوتية، إنّ الماكيت الموجود في القاعة الرئيسية لمجمع الأسمدة بالعين السخنة، يضمّ 9 مصانع جرى افتتاحها في أغسطس 2019، ضمن المرحلة الأولى من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة.

وأضاف فاروق، خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أنّ الماكيت يضمّ المرحلة الثانية التي جرى افتتاحها اليوم في العين السخنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّ الهدف من إنشائه هو تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي المصري، بإنشاء أسمدة أزوتية عالية القيمة.

وأوضح مدير مجمع الأسمدة الأزوتية، أنّ المجمع تم إنشائه على مساحة 285 فدانا، وينقسم إلى جزئين، هما المدينة السكنية والإدراية، ومجمع المصانع.

ولفت فاروق، إلى أنّ مجمع المصانع يضم «مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة إنتاج تصل إلى 400 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويًا، ومصنع حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم السائلة بطاقة 200 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم الجيرية بطاقة 300 ألف طن سنويًا، إضافة إلى المرافق الصناعية ومجموعة المخازن لتخزين المنتج النهائي للمجمع».