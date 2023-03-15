المشدد 3 سنوات لسائق أصاب أم وابنها تحت تأثير المخدر في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتعويض 100 ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنية لسائق؛ لقيامه بإحداث إصابة ربة منزل ونجلها، والقيادة تحت تأثير المخدر وحيازته مواد مخدرة بشبين القناطر.

صدر الحكم في جنايات بنها الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عبدالغني، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة محمود المنوفى، وأمين سر كمال حلمى جاويش

إحالة المتهم للجنايات

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8460 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3088 لسنة 2022 كلي شمال بنها، «أحمد م.ع» 40 سنة سائق، ومقيم شارع بلى سالم مركز أبو كبير الشرقية، أنه بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأحرز المتهم جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش الجاف بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقاد المركبة نقل رقم (ر ص ق 8453)، وهو تحت تأثير مخدر محل الوصف السابق، وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما «فاطمة محمد سليمان»، ونجلها «عبد الله أحمد يحيى» بإصابات جسيمة.

وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر، وذلك حال كونه متعاطيًا لنباتًا مخدرًا محل الوصف الأول، فاصطدم بالمجني عليهما محدثًا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اقوال المجني عليها في التحقيقات

وقالت فاطمة محمد سليمان 21 سنة ربة منزل ومقيمة تل بني تميم شبين القناطر، إنه وحال عبورها الطريق العام حاملة طفلها المجني عليه، فوجئت بسيارة نقل قيادة المتهم متجاوزة السرعة الطبيعية فاصطدم بها وبطفلها مسقطهما أرضًا، والتسبب في إحداث إصابتهما.

وقال أحمد يحيى السيد 35 سنة سائق - ومقيم الصوالحة بشبين القناطر، بورود اتصال هاتفى اليه مفاده وقوع حادث مرورى للشاهدة الأولى «زوجته» ونجله وحدوث اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وانتقالهما للمستشفى مضيفًا بقيام المتهم بالتسبب في احداث اصابتهما.

وأضاف بتوصل علمه من الأهالى بقيادة المتهم للمركبة محل الحادث وهو غير متزن ومتحدثا بهاتفه المحمول.

وكشفت تحريات المباحث السرية قيام المتهم بقيادة المركبة الرقيمة ( ر ص ق 8453) بالطريق العام وهو تحت تأثير المواد المخدرة «نبات الحشيش الجاف»، فاصطدم بالمجني عليهما ونجلها حال عبورهما الطريق فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وأضاف بأن تحرياته أكدت احراز المتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

ثبت بتقرير معمل الطب الشرعي للسموم والمخدرات كلية الطب البشري جامعة بنها، أن نتيجة عينة بول المتهم إيجابية للقنب المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.