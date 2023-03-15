جامعة سوهاج تنظم دورة صقل المهارات الكشفية بمشاركة 45 جوالا

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، دورة صقل المهارات الكشفية لجوالي وجوالات الجامعة، والتي استهدفت 45 جوالا وجوالة من كليات الجامعة، وذلك بمركز التدريب الكشفي بكلية الصيدلة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة لا تتوانى عن تنظيم أي نشاط طلابي في مختلف المجالات، وتقديم كافة أوجه الدعم لها، لإيمانها بمدى أهمية تلك الأنشطة في بناء شخصيات الطلاب وغرس القيم والأخلاق الحميدة بهم، إلى جانب الثقة بالنفس و حب الولاء والانتماء للوطن.

التدريب على مهارات الحبال

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أن جلسات الدورة تضمنت التدريب على مهارات الحبال، تقاليد العلم، الملاحة وتحديد الاتجاهات ليلاً ونهارا، رفع الأرض الكشفية، إلى جانب الشفرات والتخاطب وأعمال الريادة، القياسات والارتفاعات وتقاليد الرحلة الخلوية.

ومن المقرر أن يستمر التدريب استمر على مدار 3 أيام، بحضور طارق القلاوي مفوض التدريب الدولي بالكشافة الجوية، وياسر طايع مفوض العام لجمعية فتيان الكشافة، وعمار الدردير مفوض مرحلة الجوالة بالجمعية البحرية.