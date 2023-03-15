تحذير من المدارس المصرية الرسمية الدولية لأولياء الأمور

وجهت المدارس الرسمية الدولية تحذير هام وعاجل لأولياء الأمور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من التعامل مع أي شخص ينتحل صفة موظف بالإدارة.

تحذير المدارس الرسمية الدولية

وحذرت المدارس الرسمية الدولية، أولياء الأمور من التعامل مع أي شخص ينتحل صفة أنه يعمل بالإدارة ويقوم بجمع مبالغ مالية نظير التحاق الطلاب بالمدارس.

التواصل عن طريق المدرسة

وأكدت المدارس الرسمية الدولية، أن التواصل عن طريق قنوات الاتصال الرسمية للمدارس من أرقام تليفونات والبريد الإلكتروني المعلنة على صفحاتها الرسمية فقط.