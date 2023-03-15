ضبط 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في المرج

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، أنّ بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وجرى ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، حال التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق مترين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.