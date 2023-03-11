ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في بولاق

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تورط بعض الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في بولاق.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (4 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه «ملك أحدهم» وعُثر بداخلها على حفره بعمق 3 أمتار، كما تمّ ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

كما أكّدت التحريات قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط شخصين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه ملك أحدهما، وعُثر بداخلها على حفره بعمق 5 مترات كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.