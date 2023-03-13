تطورات جديدة في سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة.. محام يوضح العقوبة

تجرى جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بمنطقة بولاق أبو العلا، وفي حراسة مشددة حضر المتهمون للتحقيق معهم في جلسة تحقيق استمرت لساعات، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة تفيد قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في بولاق، وقام رجال الشرطة بتحديد مكان العقار، وتم ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه «ملك أحدهم» وعُثر بداخلها على حفره بعمق 3 أمتار، كما تمّ ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأوضحت التحريات قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، و تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط شخصين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه ملك أحدهما.

كما عثر رجال الشرطة بالداخل على حفرة بعمق 5 مترات كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر و التنقيب عن الآثار، كما أعترف المتهمين بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أن «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

وأضاف «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».