حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في بولاق 

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار، في بولاق وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أمس، من القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة بولاق، وجرى ضبطهم وقت تنقيبهم عن الآثار بحفرة بعمق 3 أمتار، في الطابق الأرضي داخل أحد العقارات في بولاق، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، واعترفوا بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة.

غرامة 5 ملايين جنيه

من جانبه، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أن «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».