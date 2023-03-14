تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في بولاق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم حال تنقيبهم عن الآثار، في منطقة بولاق، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن نشاطهم الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل القبض على عصابة التنقيب عن الآثار

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص بتهمة بالتنقيب عن الآثار بمنطقة بولاق، داخل حفرة بعمق 3 أمتار، بالطابق الأرضي بأحد العقارات في منطقة بولاق، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، واعترفوا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة.

غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة المتهمين

قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أن «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».