مأساة «سيدة منشأة القناطر».. زوجها قتلها بعد 7 سنوات زواج

10 أيام قضتها «نهاد» المعروفة بـ«سيدة منشأة القناطر» فاقدة للوعي داخل مستشفى قصر العيني، إثر إصابتها بكسور في الجمجمة بعد أن ضربها زوجها بقطعة حديدية على رأسها فسقطت على الأرض داخل منزل الزوجية في منشأة القناطر خلال شجار جمعهما بسبب خلافات زوجية بينهما، وساءت الحالة الصحية لسيدة منشأة القناطر وماتت بسبب إصابتها.

7 سنوات زواج بين نهاد وزوجها

7 سنوات زواج جمعت بين «نهاد» و«محمود» وكانت تلك السنوات هادئة في بدايتها وسرعان ما احتدم الخلاف بينهما وانتهى الأمر بكارثة راحت ضحيتها الزوجة «سيدة منشأة القناطر» التي لفظت أنفاسها الأخيرة بعدما اعتدى عليها زوجها بالضرب وهشم رأسها خلال شجار جمعهما داخل منزل الزوجية قبل 15 يومًا وبعد 10 أيام ماتت الزوجة داخل غرفة الرعاية المركزة.

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته

صباح اليوم اقتادت أجهزة الأمن المتهم إلى النيابة العامة التي نظرت تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد واعترف المتهم بجريمته مدعيًا أن القتل حدث نتيجة انفعال لحظي وقت أن سمع زوجته توجه له السباب والشتائم، فاستشاط غضبًا وضربها على رأسها بقطعة حديدية.

وأضاف المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر إنه لم يقصد قتل زوجته بل كان يحاول تأديبها على حد زعمه وأنه لم يخطط للقتل وأنه ضرب زوجته حتى تتوقف عن توجيه السباب والشتائم والتطاول عليه أمام الجيران.

عقوبة القتل العمد للمتهم

قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن» إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل إلى الإعدام: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».