التصريح بدفن جثة شاب قتل على يد شقيقه في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بقسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شاب قتل على يد شقيقه في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز أداة الجريمة، وأمرت بحبس المتهم.

مقتل شاب في مشاجرة مع شقيقه بشبرا

وكانت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة شهدت مقتل شاب إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن على يد شقيقة طعنا بالسكين بعد مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية وتم ضبط المتهم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل مصرع شاب في مشاجرة مع شقيقه بشبرا

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول شاب مصاب بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن، ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود ب»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذة في البطن والصدر كما تبين خلو باقي الجثة من ثمة إصابات أخرى.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها والدافع وراء ارتكابها وصرحت بدفن الجثة.

من جانبه، قال أحمد داود المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه تهمة ضرب أفضى إلى موت وعقوبتها السجن المشدد وحيازة سلاح دون ترخيص، وتغلظ العقوبة وتصل للإعدام شنقا في حالة توافر نية السبق والإصرار في الواقعة.