بعد زلزال تركيا المدمر.. فيضانات تجتاح جنوب البلاد وتقتل 8 أشخاص «فيديو»

ذكرت السلطات التركية، اليوم، أن فيضانات قوية ضربت جنوب البلاد بعد زلزال تركيا، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص، منهم 4 في مدينة أديامان، ومثلهم في محافظة شانلي أوروفا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.

زلزال تركيا المدمر

يأتي ذلك بعد زلزال تركيا المدمر الذي أسفر عن مقتل آلاف المواطنين، وتسببت الفيضانات في اضطراب الحركة المرورية، واستجابت فرق تابعة للمديرية العامة لإدارة المياه والصرف الصحي لبلدية شانلي أوروفا، لاستغاثات بعض المنازل.

فيضانات في #شانلي_أورفا تركيا بعد هطولات مطرية غزيرة جدا

انقاذ أشخاص علقوا في نفق جسر للسيارات جراء السيول والأمطار الشديدة. pic.twitter.com/amFQwqHcc6 — طقس اليوم Weather Today (@Syriaweather21) March 15, 2023

وضرب زلزال تركيا اليوم، وكانت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية، وعلى عمق 5 كيلومترات، بحسب ما ذكرته هيئة رصد الزلازل الأمريكية.

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب تركيا

وضرب أمس، زلزال بقوة 4.9 درجة ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، وكان على عمق 5.34 كيلومتر من سطح الأرض، وتعد كهرمان مرعش إحدى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وكانت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في انهيار نحو 30 ألف مبنى من المنازل السكنية، ومقتل نحو 54 ألف وإصابة أكثر من 123 جريحًا.

وتوقع الباحث الهولندي، فرانك هوجيريتس، أن هناك زلزال قوية ستحدث خلال اليومين المقبلين، نظراً لأن القمر يتماشى مع كوكب المشترى فقط، وهو نفس الباحث الذي توقع زلزال شرق المتوسط المدمر قبل أن يحدث بـ3 أيام فقط.

وشهدت تركيا منذ يوم 6 فبراير الماضي، من وقت وقوع زلزال تركيا وسوريا المدمر آلافًا من الزلزال والهزات الأرضية المتكررة، وتسببت في انهيار بعض من المنازل والمباني فوق المواطنين.