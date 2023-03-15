«أمن المنافذ» يضبط 2249 مخالفة مرورية و7 قضايا تهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال تهريب النقد، وضبط 2249 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 44 قضية، وجرى ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 286 حكما قضائيا متنوعا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.