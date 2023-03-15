«التعليم العالي»: إعلان نتائج بطولة «الكانوي الكياك» للجامعات

أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكانوي الكياك برحاب نادي جامعة القاهرة للتجديف، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة 75 طالبًا وطالبة من 6 جامعات «القاهرة - حلوان - عين شمس - الإسكندرية - اليابانية - التعليم العالي».

النتائج النهائية للبطولة

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز جامعة القاهرة، بالمركز الأول، والمركز الثاني من نصيب جامعة حلوان، والمركز الثالث لجامعة الإسكندرية.

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود.ياسر مبروك، مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، ومحمد عبد السلام، مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. محمد سليمان، مدير نادي جامعة القاهرة للتجديف.