كشفت الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، عن أبرز أسعار الخضروات اليوم من طماطم وبطاطس وبصل وخيار، وغيرها مما يحتاجه الأشخاص ويستخدمونه ويتناولوه بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس، كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا.

- بصل أخضر «الرابطة كيلو» بسعر 6 جنيهات.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 5 و9 جنيهات.

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

- الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات.

- باذنجان بلدي بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

- سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه.

- تراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 20 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.