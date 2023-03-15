خبير سيارات يكشف خطورة الأتربة على السيارة: تضر البوية والفلاتر والموتور

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن الأتربة من الأمور الضارة للغاية على السيارات، إذ أنها تؤثر على «البوية» والفلاتر والموتور الخاص بالسيارة، إلى جانب احتكاكها بزجاج السيارات وتجريحها له، لذلك يجب السير برفق قدر الإمكان عندما تزداد التقلبات الجوية وترتفع نسب الأتربة في الجو، موضحًا أن الأتربة تؤثر على الرؤية مثل الشبورة تمامًا.

أهمية فلتر السيارة

وأضاف «عاطف»، خلال حواره عبر فضائية «dmc»، أن فلتر السيارة يزيل الأتربة ولكن ليس بنسبة 100%، متابعًا: «الفلتر مثل أنف الإنسان يقوم بتنقية الأتربة قبل الدخول للسيارة، ولكن من الممكن أن يحدث له انسداد بسبب كثرة الأتربة»، متابعًا أن الهواء الداخل للموتور يمر بفلتر ينقيه دون تغير في كميات الهواء، لافتًا إلى أنه من الممكن استخدام «الشراب الفليه» على الفلتر في حالة عدم حدوث عطل أو انسداد في الفلتر مع صعوبة تغييره وتنظيفه.

تغير الفلاتر حسب استخدام السيارة

وتابع خبير السيارات، أن الدوران الميكانيكي للموتور يتم من خلال 3 أمور: الكهرباء، البنزين، الهواء، متابعًا أن انسداد الفلتر «يخنق» السيارة فلا يجعلها تسير بشكل سريع، موضحا أن الفلتر يحمي الموتور من الأتربة، لذلك لابد من وجود فلتر في السيارة، فإذا دخلت أي «زلطة» في الموتور سينكسر، لافتًا إلى تغيير الفلاتر حسب استخدام السيارة.