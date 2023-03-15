وزير التعليم: بدء إجراءات تسليم العمل للناجحين في مسابقة المعلمين

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم»، خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس الجاري، اليوم، بقاعة التدريب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، لتدريب المعلمين الجدد التابعين للإدارات التعليمية بالدقي، والعجوزة، وكرداسة.

لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقاءه مع المتدربين، أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية تطوير التعليم الجديدة تقوم على تنظيم متطلبات وإجراءات تعيين المعلمين وتطوير أدائهم وترقيتهم، لافتًا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل تتمثل في وجود معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف ممتازة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة.

معايير ومؤشرات الجدارات المهنية للمعلمين

وأضاف أن الوزارة بدأت في وضع معايير ومؤشرات الجدارات المهنية للمعلمين، للاسترشاد بها في عملية التنمية المهنية المستمرة. وأوضح الوزير أن الهدف العام من التدريب التربوي للمعلمين الجدد هو إكساب المعلمين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة، حيث تم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

تدريبًا آخر خاص باللياقة الذهنية والبدنية

وأشار الوزير إلى أن هناك تدريبًا آخر خاص باللياقة الذهنية والبدنية عقب هذا التدريب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات يتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

وأجرى الوزير حوارًا مع المتدربين حول المواد التدريبية التي يتلقونها كما ناقشهم حول كيفية استفادتهم من التدريب وأهميته، حيث أشادت المتدربات بالمواد التدريبية، وأعربن عن مدى استفادتهن من موضوعات التدريب، والمشاركة الفعالة للمشاركات، وتنوع الاستراتيجيات التدريبية، وتطبيق نظام المحاكاة لما يتم تنفيذه داخل الفصول، بالإضافة إلى المناقشة والحوار والعصف الذهني، كما أشرن إلى أن هذا التدريب جعلهن يستعدن تنشيط الذاكرة، ومعرفة التطورات التي استحدثت والتغيرات التي طرأت في مجالات التعلم.

وجدير بالذكر أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، تتم على مدار أربعة أيام تدريبية، تناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني فقد تناول استراتيجيات التدريس، وتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.