الحصول على شهادة الصلاحية لترقي المعلمين.. الشروط والإجراءات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية لترقي المعلمين، لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح، وذلك حسب الشروط المعلنة لمنح شهادة الصلاحية لمن أتـم على الأقل 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي فى الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31/12/2022 وأن يكون على راس العمل.

شهادة الصلاحية لترقي المعلمين.. الشروط

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم استيفاء إلى وظائف المعلمين للتسجيل للحصول على شهادة الصلاحية لترقي المعلمين وهي كالتالي:-

- أن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية للأعوام.

- يكون المرشح على رأس العمل.

- وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسؤولية التحقق من ذلك.

- يتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين فى 31/12/2022.

- يتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديريات بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على الأقليمية المهنية المعلمين المدينة التعليمية .

- يجب علي المعلم الحاصل علي درجة الماجيستر والدكتوراه استكمال إجراءات ترشحه للترقي عن طريق جهة عمله.

إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية لترقي المعلمين

- استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر.

- تخفيض المدة البينية لوظائف المعلمين أو ما يقابلها، المنصوص عليها في قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الدكتوراه.