أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. 4 نماذج مختلفة الترتيب موحدة المضمون

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد بـ85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية بنظام الـ«أوبن بوك» حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان ثم يسلمها مرة أخري بعد الانتهاء من الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. 4 نماذج

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، من بنوك الأسئلة مشيرة إلى أنه تم مراجعتها للتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية وعدم وجود أي أسئلة لها أكثر من إجابة أو أي أسئلة تحتاج إلى التأويل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه سيكون هناك 4 نماذج لامتحانات الثانوية العامة موحدة الأسئلة ولكن الاختلاف في ترتيبها وترقيمها وذلك لمواجهة الغش الالكتروني وتصوير الأسئلة لبعض الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المستويات المعرفية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث ستكون مقسمة 30%؜ للفهم و40%؜ للتطبيق و30%؜ لحل المشكلات والإبداع، مشيرة إلى أن الامتحان سيتضمن جميع أجزاء المنهج ولن يتم حذف أي دروس من مناهج الثانوية العامة.

مواصفات أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة 2023

- الدرجة الكلية لأسئلة اللغة العربية للثانوية العامة من 80 درجة.

- اسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% أي 68 درجة.

- الأسئلة المقالية بنسبة 15% وتكون 12 درجة.

- زمن الامتحان 3 ساعات.

- الأسئلة مقالية هي 4 أسئلة منها سؤال تعبير بست درجات و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين ستوزع على فروع المادة.

- أما أسئلة القراءة الأدبية ستتضمن سؤالا من القصة المقررة.

مواصفات أسئلة اللغة الأجنبية الأولى بالثانوية العامة

- الدرجة الكلية للغة الأجنبية الأولى من 50 درجة.

- الاختيار من متعدد 42 درجة .

- الأسئلة المقالية 2 سؤال مقالي لقياس دراسة الطالب للقصة المقرر والمستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب.

- سؤال تعبير 4 درجات وفيه يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح ما بين 150 إلى 250 كلمة يختار موضوعه من الأحداث الجارية.

مواصفات أسئلة التاريخ للثانوية العامة

- عدد الأسئلة في الاختيار من متعدد بدرجة واحدة 40 سؤالا بواقع 40 درجة، وعدد الأسئلة بدرجتين في الاختيار من متعدد 6 والمقالية 4 أسئلة بإجمالي 10 درجات.

- العدد الكلي للأسئلة فى الاختيار من متعدد 46 سؤالا والمقالية 4 أسئلة وعدد درجات 50 درجة.

- الدرجة الكلية في الاختيار من متعدد 52 والمقالية 8 درجات لتصبح الدرجة الكلية 60 درجة، أما زمن الامتحان 3 ساعات.

مواصفات أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

- زمن الامتحان: ساعتين

- الدرجة الكلية: 40

- عدد الأسئلة: 33 (اختيار من متعدد 28) وعدد الأسئلة المقالية 3.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32:28

- عدد الأسئلة بدرجتين: 3

- عدد الأسئلة بـ3 درجات: 2

- تتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات.

_ تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات (الإجمالي ست درجات).

مواصفات أسئلة علم النفس والاجتماع والفلسفة

- عدد الأسئلة في الاختيار من متعدد بدرجة واحدة 40 سؤالا بواقع 40 درجة، وعدد الأسئلة بدرجتين في الاختيار من متعدد 6 والمقالية 4 أسئلة بإجمالي 10 درجات.

- العدد الكلي للأسئلة فى الاختيار من متعدد 46 سؤالا والمقالية 4 أسئلة وعدد درجات 50 درجة.

- الدرجة الكلية في الاختيار من متعدد 52 والمقالية 8 درجات لتصبح الدرجة الكلية 60 درجة، أما زمن الامتحان 3 ساعات.

مواصفات الجبر والتفاضل والاستاتيكا

- الدرجة النهائية للفرع 30 درجة .

- الدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة.

- أسئلة الاختيار من متعدد 85% وهي 18 سؤالا والدرجة الكلية 25 درجة.

- الأسئلة المقالية 15% عدد الأسئلة 2 والدرجة الكلية 5 درجات.

مواصفات أسئلة الفيزياء للثانوية العامة 2023

- 50 سؤالًا بامتحانات الثانوية العامة 2023 بمادة الفيزياء.

- 4 أسئلة مقالية درجتين لكل منها.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا منها 40 بدرجة واحدة و6 بدرجتين.

مواصفات أسئلة الكيمياء للثانوية العامة 2023

- 50 سؤالًا بامتحانات الثانوية العامة 2023 بمادة الكيمياء.

- 4 أسئلة مقالية درجتين لكل منها.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا منها 40 بدرجة واحدة و6 بدرجتين.