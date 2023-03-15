وزير التعليم يجري حوارًا مع طالبات مدرسة جمال عبد الناصر

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من فصول مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات، لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، وأجرى حوارًا مع طالبات الصف الأول الثانوي أثناء حصة اللغة الألمانية عن اختيار اللغة، وأهمية تعليمها، كما ناقش الوزير طالبات فصل آخر أثناء حصة الفلسفة حول الدرس وكيفية تعاملهن مع حل المشكلات.

وزير التعليم يجري حوارًا مع طالبات

كما تفقد وزير التربية والتعليم، معرض المدرسة للتربية الفنية وقامت الطالبات بشرح أعمالهن الفنية عن المشروعات القومية في مصر، حيث أشاد الوزير بهذه الأعمال وبمواهبهن الفنية.

ورافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعليم العام، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التدريبية، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.