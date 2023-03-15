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حظر صفحة «روسيا اليوم» على «فيسبوك».. ومديرة القناة: تضم 17 مليون متابع

كتب:

أحمد عادل موسى
02:25 م | الأربعاء 15 مارس 2023
روسيا اليوم

روسيا اليوم

حجبت شركة ميتا صفحة قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، دون سابق إنذار، حسب بيان للقناة أشارت فيه إلى أن الصفحة والتي تضم أكثر من 17 مليون متابع.

وذكرت مديرة القناة مايا مناع أن «صفحة روسيا اليوم العربية، التي تضم 17 مليون متابع أصبحت غير متوفرة علي فيسبوك، وفجأة حجبونا من هناك بدون إخطار أو تعليقات»، مشيرة إلى تقديم استفسار لإدارة الدعم الفني بالموقع، وتتنظر الرد.

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بقلم أحمد عادل موسى