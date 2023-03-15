حظر صفحة «روسيا اليوم» على «فيسبوك».. ومديرة القناة: تضم 17 مليون متابع

حجبت شركة ميتا صفحة قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، دون سابق إنذار، حسب بيان للقناة أشارت فيه إلى أن الصفحة والتي تضم أكثر من 17 مليون متابع.

صفحة RT Arabic على موقع فيسبوك باتت محجوبة ولديها نحو ١٧ مليون متابع.. قاموا بحذفنا ببساطة دون سابق تحذير أو حتى أية توضيح، نحاول التواصل مع قسم الدعم التقني لفيسبوك، وما زلنا ننتظر الرد. pic.twitter.com/38RoiUAaRa — Maya Manna (@mayamanna) March 15, 2023

وذكرت مديرة القناة مايا مناع أن «صفحة روسيا اليوم العربية، التي تضم 17 مليون متابع أصبحت غير متوفرة علي فيسبوك، وفجأة حجبونا من هناك بدون إخطار أو تعليقات»، مشيرة إلى تقديم استفسار لإدارة الدعم الفني بالموقع، وتتنظر الرد.