زلزال روسيا اليوم.. وقع في إقليم كامتشاتكا بقوة 4,8 درجة

بلغت قوة زلزال روسيا والذي ضرب إقليم كامتشاتكا الروسي اليوم السبت 4,8 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما أوضح فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية.

وبشأن تفاصيل زلزال روسيا، أوضحت فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية، في بيانها أن الزلزال وقع على عمق 67,3 كيلومتر.

وأكدت المصلحة الجيوفيزيائية أن زلزال روسيا وقع الساعة 19:22 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي في منطقة المياه في خليج كرونوتسكي على بعد 154 كيلومتر من مدينة بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي.

الزلزال وقع على عمق 67,3 كيلومترا

وعن كيفية حدوث الزلازل، يوضح أستاذ قسم مراقبة وتطوير الموارد الجغرافية بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، أن قشرة الأرض تنقسم إلى صفائح في حركة مستمرة بالنسبة لبعضها البعض وهناك عدة أنواع من تفاعل الصفائح وفي مكان ما تتصادم تلك الصفائح .

وأوضح الأكاديمى الروسي أنه حين تصطدم الصفائح، تغوص إحداها تحت الأخرى، فتحدث الزلازل هناك طوال الوقت و وتتحرك بعض الصفائح بالتوازي مع بعضها بعضا، وتحدث الزلازل على طول حدود الصفائح، منوها بأنه إذا حدثت الزلازل بداخل الصفائح فهي غير مهمة ونادرة للغاية.

كيفية حدوث الزلازل

ومع بداية 2023 كثرت الزلازل التي ضربت الكرة الأرضية، وفي السادس من فبراير الماضي ضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا وبلغت قوته 7,8 درجة، ويعد واحدا من أسوأ الكوارث في المنطقة.

وبلغ إجمالى ضحايا الزلزل في تركيا وسوريا أكثر من 46 ألف شخص بواقع أكثر من 40 ألف في تركيا وأكثر من 5 آلاف في سوريا، فيما لم يجر إعلان إحصائيات بعدد المفقودين حتى الآن.