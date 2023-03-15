موظف بملوي يعثر على أشقائه الثلاثة بعد نصف قرن: منشور بـ«فيسبوك» جمعني بهم

بوست قصير كتبه موظف على صفحة خاصة بالمفقودين بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كان سببا في العثور على 3 من أشقائه، الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث ظل يبحث عنهم لمدة 48 عاما، دون فائدة، وفجأة تمكن من الوصول إليهم.

قال محمد سعد إسماعيل إبراهيم فداوي، موظف بقسم الإحصاء بإدارة مركز ملوى التعليمية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده سافر إلى السعودية قبل وفاته، ليعمل هناك كمقاول معماري، وتحسنت الظروف المادية معه بشكل كبير، فطلب من زوجته «أمه» أن تحضر للسعودية لتعيش معه.

سفر الأب للسعودية وزواجه من أخرى

وأضاف «محمد»: استقر والدي في السعودية، بينما عادت أمي إلى مصر، لتضع حملها الثالث وكنت أنا الابن الثالث، ثم بدأ والدي يطلب من أمي الذهاب إلى السعودية مرة أخرى فرفضت، فقرر الوالد الزواج من أخرى مصرية تقيم بالسعودية، وأنجبت له فتحي من «مواليد 1972»، ومصطفى «مواليد 1974»، وأيمن «مواليد 1975»، وكان منزلهم في المدينة المنورة، يبعد ثلاث دقائق فقط عن الحرم النبوي.

وقال «محمد»: أصبح والدي سعد المصري لديه 3 أبناء من الزوجة الأولى في مصر و3 أبناء من الزوجة المصرية الثانية التي تعيش معه في السعودية، وعقب ولادة الطفل الثالث من الزوجة الثانية في السعودية، عاد والدي إلى مصر ليتلقى العلاج، وتوفي في مصر، وبعد الوفاة رفضت الزوجة الثانية النزول إلى مصر.

الاستعلام عن محل إقامة الأشقاء بالسجل المدني

وأوضح «محمد» أنه بعد الوفاة بفترة حاولت الوصول إلى أشقائي الثلاثة وكانوا يحملون الجنسيتين المصرية والسعودية، ولكن باءت جميع محاولتي بالفشل، ومن خلال السجل المدني بالقاهرة علمت أن أشقائي مسجلين في منطقتي السيدة زينب ونزلة السمان، وهي عناوين الزوجة الثانية في مصر، ولكن باءت أيضًا تلك المحاولة بالفشل، ثم استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي دون فائدة.

وقال «محمد»، 48 عاما، إنه بعد 48 ساعة بحث عثرت عليهم، بعد نشر بوست على صفحة مليونية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تهدف للتوصل للمفقودين.

علقت أملي الأخير على الله ليجبر بخاطري ويساعدني في العثور على أشقائي فكتب هذا البوست علي تلك الصفحة: «نبحث عن أبناء الحاج سعد إسماعيل إبراهيم فداوي الشهير بسعد المصري، حيث تواصل معنا محمد سعد إسماعيل في محاوله للوصول لأخوته من الأب أبناء السيدة فتحية إسماعيل عبد القادر، والحاج سعد من المنيا وكان عنده أولاد من زوجته الأولى وسافر السعودية وتزوج في أوائل السبعينات من السيدة فتحية، وبعد ساعات تواصل أحدهم معي عبر مواقع التواصل واتفقنا على اللقاء قريبا».