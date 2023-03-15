«الحياة الآن».. مباشر: استمرار إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بسوهاج

رصد برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات في مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي

ووفق التقرير فإن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، وتقع على مساحة 700 ألف متر مربع، وتخدم قرى الشيخ يوسف وإقصاص وشندويل وناحية عامر ونجع طايع.

ويستفيد 180 ألف نسمة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي، في قرى باصونة ونجع أبوعوض وبهنا والبهاليل وبني وشاح والعمور والسمارنة، ووفر المشروع 2000 فرصة عمل للأهالي، وما زال العمل مستمرًا.

أهداف مبادرة «حياة كريمة»

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.