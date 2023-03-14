الحياة الآن.. مباشر: استمرار إنشاء محطة معالجة صرف صحي الطوناب بأسوان

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة معالجة صرف صحي الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

ويشتمل مشروع محطة معالجة صرف صحي الطوناب، على محطة معالجة وشبكة انحدار بطول 40 كيلو متر ومحطة رفع رئيسة، ويقع على مساحة 13 ألف متر مربع، ويخدم حوالي 10 آلاف نسمة في قرية الطوناب والحصايا والسراج و6 توابع، وتعمل بطاقة 2000 متر مكعب في اليوم، كما انها وفرت 1500 فرصة عمل للاهالي.

أهداف حياة كريمة

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.