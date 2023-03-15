قناة القاهرة الإخبارية: بوتين يرى وصول الناتو لأوكرانيا تهديدا حقيقيا لروسيا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحا أمس عندما أكد أن الهدف الروسي في أوكرانيا ليس جيوسياسي، إنما لحماية الحدود الروسية وحماية مصالح المواطن الروسي.

فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي

وأضاف خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «اعتبر بوتين وصول حلف الناتو للأراضي الأوكرانية يشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لروسيا، كما أثنى بوتين على الدور الفعال الذي قام به المركز الروسي والحكومة الروسية، حيث اعتبر بوتين أن الغرب اعتقد أنه سيهزم روسيا خلال أسبوع أو أسبوعين بعد فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، لكن فشلوا في ذلك، واستطاع الاقتصاد الروسي مواجهة هذه العقوبات، واستطاع البنك المركزي الروسي مواجهة العقوبات الغربية من خلال إجراءات وصفها خبراء بأنها إجراءات فعالة، وستعطي هذه الإجراءات القدرة للاقتصاد الروسي».

السلطات الأوكرانية

وتابع: «توقع بوتين أداءً اقتصاديا أفضل خلال السنوات المقبلة، واعتبر بوتين أن روسيا حاولت مرارا حل أزمة دونباس بالوسائل السلمية لكن السلطات الأوكرانية خصوصا بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 هي من منعت روسيا من حل أزمة دونباس بالطريقة السلمية».