تفاصيل أول مواجهة جوية بين روسيا وأمريكا منذ بدء الأزمة الأوكرانية

تبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات حول ملابسات سقوط طائرة أمريكية بدون طيار في البحر الأسود، بعد اقتراب إحدى المقاتلات الروسية منها، أثناء تحليقها في الأجواء فوق البحر الأسود، حيث اتهم مسؤولون أمريكيون القوات الروسية بإسقاط الطائرة عمداً، بينما أكدت موسكو أن المسيرة الأمريكية سقطت من تلقاء نفسها، ووصفت تحليقها بالقرب من الحدود الروسية، بانه «عمل استفزازي».

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في بيان أمس الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة من طراز «إم كيو 9»، في البحر الأسود، وأفاد الجيش الأمريكي بأن مقاتلة روسية من نوع «سوخوي 27» اصطدمت بطائرة الاستطلاع الأمريكية من نوع «ريبر»، مما أدى إلى سقوطها في البحر الأسود، في أول مواجهة جوية مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا، منذ بدء الأزمة الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني.

البيت الأبيض يصف الحادث بـ«تصرف متهور»

وأدان البيت الأبيض حادث سقوط المسيرة الأمريكية، الذي وصفه بـ«التصرف المتهور»، وبينما اعتبر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، أن مثل هذا النوع من الحوادث، فوق البحر الأسود «ليس خارجاً عن المألوف»، إلا أنه شدد على أن «الحادث جدير بالملاحظة»، وأضاف أن البحر الأسود ليس ملكاً لأي دولة، وأن الحادث لن يمنع الجيش الأمريكي من تنفيذ مهماته.

وتشارك الولايات المتحدة، إلى جانب قوات أخرى من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في مراقبة الأجواء فوق البحر الأسود، بالقرب من الحدود مع روسيا، منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي، وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة المسيرة كانت في جولة روتينية في المجال الجوي الدولي، عندما اصطدمت بها مقاتلة روسية «سو 27»، مما أدى إلى سقوطها في البحر الأسود.

موسكو تعتبر تحليق طائرة التجسس «عملاً استفزازياً»

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الذي نفى أن تكون المقاتلة الروسية قد أسقطت المسيرة الأمريكية، إلا أنه وصف تحليق طائرة تجسس أمريكية بالقرب من الحدود الروسية بـ«عمل استفزازي»، وقال إنه «ينبغي على الطائرات والسفن الحربية الأمريكية ألا تقترب من حدود روسيا الاتحادية، لأن لا عمل لها هناك».

ونقلت وكالة «تاس» عن السفير الروسي لدى واشنطن قوله: «هل يمكن لك أن تتخيل مسيرة من هذا النوع تطير فجأة في سماء نيويورك أو سان فرانسيسكو؟.. هل يمكنك تخيل ردّة فعل البنتاجون ووسائل الإعلام الأمريكية؟»، مؤكداً أن «روسيا لا تريد مواجهة مع الأمريكيين»، وأنها تفضل «علاقات براجماتية تخدم مصلحة الشعبين الأمريكي والروسي»، على حد وصفه.

الدفاع الروسية: المسيرة الأمريكية سقطت من تلقاء نفسها

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم رصد طائرة تجسس أمريكية تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم، وأضافت أن الطائرة كانت تحلق باتجاه حدود روسيا، وأغلقت جهاز الاتصال، وأكدت أن الطيارين الروس لم يستخدموا الأسلحة ضد طائرة التجسس الأمريكية، وأكدت: «لم تدخل مقاتلاتنا في مواجهة مع الطائرة المسيرة الأمريكية».

وتابعت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة «نوفوستي» قبل قليل، أن الطائرة الأمريكية «تسببت في إسقاط نفسها، بعد أن قامت بمناورة حادة»، حيث فقدت السيطرة على مسارها من تلقاء نفسها، بينما كانت تحلق على علو منخفض، مما أدى إلى ارتطامها بسطح المياه.