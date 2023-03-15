حبس سائق ميكروباص في مصر القديمة 15 يوما.. صدم شخصا وهرب

جدد قاضي المعارضات محكمة القاهرة، حبس سائق ميكروباص صدم شخصا وفر هاربًا بمصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغً من الشخص المصاب أن السائق صدمة ولاذ بالفرار، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للسائق المتهم لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية من كشف تفاصيل فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتضرر أحد المواطنين بعد أن اصطدم به سائق سيارة ميكروباص إذ صدمه حال تواجده بمنطقة مصر القديمة، ولاذ بالفرار، وتم القبض عليه، وتبين أنّ التراخيص الخاصة به منتهية، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة المتهم

وعقب ياسر سيد، المحامي بالنقض، على العقوبة التي تقع على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم، قائلًا إن المادة 238 من القانون نصت على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

غرامة 500 ألف جنيه

وأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال «وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع في أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة».