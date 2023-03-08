رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فيديو جديد من «اتكلم عربي» بعنوان «شخصيات نفتخر بها».. تحدث عن إنجاز محمد صلاح

كتب:

منة عبده
05:17 ص | الأربعاء 08 مارس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، منشورا جديدا، تحت عنوان «شخصيات نفتخر بها»، تستهدف به الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج. 

توعية أولادنا في المدارس الدولية في مصر عن أصولنا

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «المصريين فخر لبلدهم حتى وهما برا، إحنا فخورين باللاعب المصري محمد صلاح، وبإنه أصبح الهداف التاريخي لفرقة ليفربول بتسجيله 129 هدف».

وأرفقت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، خلال المنشور صورة جرافيكية للاعب المصري محمد صلاح، ووضع عليها هاشتاج #اتكلم_عربي  #محمدصلاح  #شخصيات_نفتخر_بها.  

كما حرصت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، على نشر مقطع فيديو يوضح أهداف وخطوات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتى أطلقتها الوزارة تحت عنوان «جذورنا المصرية»، وتضمن المنشور: «أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المرحلة التانية من مبادرة اتكلم عربي وهي مرحلة جذورنا المصرية، حيث تهدف المرحلة إلى توعية أولادنا في المدارس الدولية في مصر عن أصولنا وحضارتنا التي نفتخر بها».

المحاضرة عن إنجازات الحضارة المصرية في مجال الطب والتشخيص

وأضاف المنشور أنه من ضمن فعاليات إطلاق مبادرة «جذورنا المصرية»، تم تنظيم محاضرة شارك فيها عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي ووزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها الجندي، وكانت المحاضرة عن إنجازات الحضارة المصرية في مجال الطب والتشخيص والجراحة.

وتابع المنشور عبر صفحة «اتكلم عربي»: «استفاد الحضور والطلاب بمعلومات قيمة كتير عن مجال الطب وسألوا عن خطوات التحنيط وإجراء العمليات من آلاف السنين، وده جزء من فعاليات المحاضرة اللي كانت بحضور عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي واللي كان بيناقش تميز حضارتنا الفرعونية في مجال الطب والتشخيص والجراحة المعقدة».

 

اقرأ المزيد:

مبادرة «اتكلم عربي» تنشر فيديو لأبناء المصريين بالخارج للحفاظ على الثقافة

«الهجرة» تنشر فيديو جديدا لأبناء المصريين بالخارج ضمن مبادرة اتكلم عربي

وزيرة الهجرة تشيد بدعم «الطيران» للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

«اتكلم عربي» تروج للآثار المصرية لأبناء المصريين بالخارج

«على رأي المثل».. فيديو جديد من «اتكلم عربي» لأبناء المصريين في الخارج

خطوات تحميل تطبيق «اتكلم عربي» للمصريين بالخارج.. فيديو جديد من «الهجرة»

«الهجرة»: مبادرة «اتكلم عربي» تبدأ عرض محتوى عن حضارتنا القديمة
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.