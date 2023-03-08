فيديو جديد من «اتكلم عربي» بعنوان «شخصيات نفتخر بها».. تحدث عن إنجاز محمد صلاح

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، منشورا جديدا، تحت عنوان «شخصيات نفتخر بها»، تستهدف به الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج.

توعية أولادنا في المدارس الدولية في مصر عن أصولنا

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «المصريين فخر لبلدهم حتى وهما برا، إحنا فخورين باللاعب المصري محمد صلاح، وبإنه أصبح الهداف التاريخي لفرقة ليفربول بتسجيله 129 هدف».

وأرفقت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، خلال المنشور صورة جرافيكية للاعب المصري محمد صلاح، ووضع عليها هاشتاج #اتكلم_عربي #محمدصلاح #شخصيات_نفتخر_بها.

كما حرصت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، على نشر مقطع فيديو يوضح أهداف وخطوات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتى أطلقتها الوزارة تحت عنوان «جذورنا المصرية»، وتضمن المنشور: «أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المرحلة التانية من مبادرة اتكلم عربي وهي مرحلة جذورنا المصرية، حيث تهدف المرحلة إلى توعية أولادنا في المدارس الدولية في مصر عن أصولنا وحضارتنا التي نفتخر بها».

المحاضرة عن إنجازات الحضارة المصرية في مجال الطب والتشخيص

وأضاف المنشور أنه من ضمن فعاليات إطلاق مبادرة «جذورنا المصرية»، تم تنظيم محاضرة شارك فيها عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي ووزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها الجندي، وكانت المحاضرة عن إنجازات الحضارة المصرية في مجال الطب والتشخيص والجراحة.

وتابع المنشور عبر صفحة «اتكلم عربي»: «استفاد الحضور والطلاب بمعلومات قيمة كتير عن مجال الطب وسألوا عن خطوات التحنيط وإجراء العمليات من آلاف السنين، وده جزء من فعاليات المحاضرة اللي كانت بحضور عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي واللي كان بيناقش تميز حضارتنا الفرعونية في مجال الطب والتشخيص والجراحة المعقدة».